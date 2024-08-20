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Яндекс Плюс и X5 Group обновили опции подписки

Яндекс Плюс обновил опцию «Покупки с пакетом от Х5»

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«Пятерочка»

Яндекс Плюс и X5 Group обновили опцию «Покупки с пакетом от X5». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что обновление опции позволит получать еще больше кешбэка на карту «X5 Клуба» — они будут начисляться как за транзакции в сервисах Яндекса, так и за покупки в сетях «Пятерочка» и «Перекрестка».

При этом, пользователи получат баллы в равном количестве — сколько баллов Плюса поступят подписчику опции, столько же баллов он получит на карту «X5 Клуба».

Например, за поездку в такси пользователю начислят и 50 баллов Плюса, и 50 баллов на карту «Х5 Клуба». По аналогии работает опция «Путешественникам», где подписчик получает в равном количестве и баллы Плюса, и мили S7.

Как подчеркнул руководитель Яндекс Плюса Андрей Гевак, подписки прочно вошли в повседневную жизнь людей, поэтому в интересах пользователей Плюс расширяет опции и делает подписку выгоднее.

«Мы видим запрос на ритейл, высокий потенциал сегмента и положительный опыт опции «Путешественникам», где пользователи получают кешбэк баллами Плюса и милями. Учитывая это, мы усиливаем партнерство с Х5 Group, чтобы предложить нашим подписчикам еще больше выгоды», — рассказал он.

Также подписчики смогут списывать до 99% накопленного кешбэка с карты «Х5 клуба» на оплату покупок в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» и выбирать до 10 любимых категорий «X5 Клуба» для получения повышенного кешбэка.

Опция «Покупки с пакетом от Х5» была запущена в 2022 году. Она позволяет получать дополнительные бонусы за покупки в экосистеме Х5 Group. На данный момент ритейл-опцией воспользовались 1,6 млн человек.

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