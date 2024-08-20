Стоимость золота установила новый рекорд

Во вторник стоимость золота на бирже Comex в Нью-Йорке поднялась выше $2550 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:14 мск декабрьский фьючерс на золото вырос на 0,59% до $2556,25 за унцию. Серебро также продемонстрировало рост — сентябрьский фьючерс подорожал на 1,4% до $29,715 за унцию.

Аналитики связывают повышенный спрос на драгоценные металлы с общей нестабильной ситуацией в мире, которая подогревает интерес к активам-убежищам. Кроме того, на рынке присутствуют опасения рецессии в США и ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва.

Согласно оценкам CME Group, большинство экспертов прогнозируют снижение учетной ставки в сентябре до 5-5,25% с текущего диапазона 5,25-5,5%. Некоторые даже ожидают более резкого шага — до 4,75-5%, что создает благоприятные условия для дальнейшего роста цен на золото как альтернативу низкорисковым долларовым активам.

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