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Газетную и упаковочную бумагу в России вывели из-под курсовых экспортных пошлин

Кабмин РФ вывел из-под курсовых экспортных пошлин газетную и упаковочную бумагу

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Shutterstock

Правительство России вывело из-под курсовых экспортных пошлин до 31 декабря газетную и упаковочную бумагу. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий», — отметил кабмин.

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Гибкие экспортные пошлины в отношении некоторых товаров действуют с октября 2023 года. Их значение составляет от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. Пошлина становится нулевой при курсе доллара ниже 80 руб. за единицу.

Ранее на отмене экспортных пошлин, привязанных к курсу американского доллара в отношении продукции целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) настаивал Минпромторг. Он указывал на то, что уплата пошлины негативно влияет на объемы экспорта и рентабельность предприятий.

До этого Минсельхоз РФ сообщил, что пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 августа будет снижена с 906,4 рубля до 444,4 рубля за тонну. Новая ставка является минимальной с июля 2022 года (начало расчета пошлины в рублях). Размер пошлин на поставки ячменя и кукурузы сохранятся на нулевом уровне.

Ранее российские пивовары попросили многократно увеличить пошлины на импортное пиво.

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