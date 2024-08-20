В России запустили первые биржевые торги щебнем

На Восточной бирже начались торги щебнем. Первые сделки прошли в пятницу, 16 августа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей российской торговой площадки.

В будущем биржа намерена запустить торги песком, торфом, а также другими нерудными ископаемыми.

Биржевые торги обеспечат прозрачность цен и условий сделки, что, в свою очередь, способствует повышению собираемости налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), подчеркнул гендиректор Восточной биржи Андрей Салащенко.

До этого сообщалось, что министерство финансов РФ планирует усилить контроль за экспортом товаров с содержанием драгоценных металлов. Сейчас в России нет установленных стандартов проверки такой продукции, что может привести к занижению содержания драгоценных металлов и, как следствие, к недополучению таможенных пошлин и НДПИ.

Ранее малый бизнес предупредили о необходимости уплаты НДС в 2025 году.