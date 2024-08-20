Получающих пассивный доход россиян стало меньше

Более трети — 35% — опрошенных россиян получают пассивный доход в 2024 году против 38% в 2023 году. Это следует из опроса Nibble Invest. Результаты есть у «Газеты.Ru».

«Снижение связано с ростом инфляции и ростом цен на подавляющую группу товаров, что уменьшило возможности части россиян. Они отнесли к пассивному доходу практически все инструменты, которые так или иначе могут принести прибыль, в том числе депозиты, сдачу недвижимости в аренду, ценные бумаги, инвестиции, кешбэк, налоговые вычеты и продажу старых вещей», — отметила

При этом 49% респондентов формируют пассивный доход из одного источника, 31% совмещают два или более варианта и лишь 20% — более трех.

Россияне в возрасте до 21 года назвали приемлемым пассивный доход порядка 3 тыс рублей в месяц, в категории 21-25 лет — 10-15 тыс рублей, 25-30 лет — уже 20 тыс рублей. Респонденты 30-50 лет сочли адекватным пассивный доход в 25 тыс. рублей, люди в возрасте 50-55 лет — более 20 тыс. рублей. У более старшего поколения желаемые суммы дополнительного дохода ниже 20 тыс. рублей.

Лишь 45% не используют пассивный доход, а продолжают его увеличивать. 30% тратят его и используют его в дополнение к зарплате. 25% копят на крупную покупку или оплату дорогостоящей услуги (автомобиль, отпуск, образование, ремонт, медицина).

Опрос был проведен в августе среди 2285 человек по всей России в возрасте от 18 до 60 лет.

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