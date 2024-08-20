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В России снизилась инфляция

Экономист Абрамов сообщил о снижении недельной инфляции в России

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Shutterstock

С 10 по 17 августа 2024 года так называемый Индекс Мишек снизился на 2,5% по сравнению с ростом на 0,8% неделю назад. То есть недельная инфляция в России снизилась. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

По его словам, это произошло из-за заметного удешевления мармелада мишки Fruit-Tella (-20%), а также апельсинового сока J7 (-13,6%). Морковь подешевела на 5,6%. За неделю подорожал только плавленный сырный продукт «Фетакса» (+3,6%), заключил эксперт.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»


 
Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». Индекс Мишек позволяет делать выводы о динамике инфляции в России.

По данным Росстата, годовая инфляция в июле выросла до 9,1% по сравнению с 8,6% в июне.

Ранее сообщалось, что в России замедлилась инфляция.

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