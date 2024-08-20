Стало известно, сколько россияне тратят в отпуске на развлечения

Большинство респондентов (62%) заранее планируют бюджет на развлечения в отпуске, при этом 38% откладывают на эти цели до ₽30 тыс. Об этом свидетельствует опрос, проведенный «Почта Банком», копия есть у «Газеты.Ru».

Исследование также показало, что 25% россиян готовы потратить на развлечения в отпуске более ₽50 тыс., 19% — до ₽50 тыс., а 18% — менее ₽10 тыс.

Почти половина отдыхающих (47%) готовы тратить деньги на экскурсии, демонстрируя высокий интерес к культурному и историческому наследию. Четверть опрошенных предпочитают посещать парки аттракционов и аквапарки.

Транспорт и питание также являются значительными статьями расходов. 40% респондентов выбирают такси в качестве основного средства передвижения, а 33% готовы посещать рестораны вне пакетного тура хотя бы один раз за отпуск.

Что касается покупок, 38% опрошенных чаще всего тратят деньги на сувениры и подарки. При этом 53% респондентов всегда приобретают сувениры в поездках.

«Половина опрошенных строят планы, но иногда превышают свой лимит, 33% предпочитают тратить по ситуации, а 12% строго придерживаются бюджета», — отметили в банке.

До этого эксперты рассказали о главных тенденциях отдыха за границей этим летом. Конкурентами этого направления являются Таиланд и Египет — по итогам года там отдохнут примерно по 1,7 млн российских туристов.

Ранее отпускникам рассказали, как избежать простуды по возвращении из жарких стран.