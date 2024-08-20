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Названы города с самыми дешевыми квартирами

В «Яндекс Недвижимости» назвали пять городов с жильем вдвое дешевле московского

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Shutterstock

Пермь, Воронеж, Уфа, Самара и Волгоград возглавили рейтинг российских городов-миллионников по самым низким ценам на квартиры в июле. Так, студию в новостройках Перми можно было купить в среднем за 3,5 млн рублей, в Воронеже – за 4,1 млн, а в Уфе – за 4,2 млн рублей. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе компании »Яндекс Недвижимость».

Для сравнения: в Москве студия обошлась бы в 9,3 млн рублей в среднем.

Медианная стоимость однокомнатной квартиры в Перми составила 4,4 млн рублей, в Воронеже – 4,6 млн рублей, в Самаре – 4,6 млн рублей.
В Москве «однушка» стоила 14,9 млн рублей в среднем.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Двухкомнатную квартиру в Перми можно приобрести за 5,7 млн рублей в среднем. В Волгограде медианная стоимость «двушки» составила 7 млн рублей, в Воронеже – 7,1 млн рублей. В Москве покупка обошлась бы в 19 млн рублей в среднем.

Медианная стоимость трехкомнатной квартиры в Перми в июле достигла 7,8 млн рублей в среднем, в Воронеже – 7,9 млн рублей, в Уфе – 9,5 млн рублей. В Москве «трешку» можно купить за 27,1 млн рублей.

Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее стало известно, в каких городах больше всего подешевели квартиры.

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