В ЦБ сообщили о росте вкладов россиян

С начала года депозиты жителей центра России в банках выросли на 10,4% до 24,1 трлн рублей, тогда как годом ранее в первом полугодии увеличение было только на 3,6%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Главного Управления ЦБ по ЦФО.

Там уточнили, что на начало июля текущего года большую часть денег (69%) люди размещали на срочных вкладах. А прирост средств на текущих счетах с начала года составил 5,6% до 7,5 трлн рублей.

«Привлекательные ставки по депозитам стимулируют жителей центра страны сберегать. По итогам первого квартала текущего года максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, составила 16,1%, увеличившись за год на 8 процентных пунктов», — прокомментировали в пресс-службе.

В целом по России в июне 2024 года активный прирост средств людей на счетах в банках поддерживался высокими ставками, добавили в пресс-службе. По рублевым вкладам ставки выросли еще на приблизительно 1 процентный пункт. Всего с начала года средства, сберегаемые людьми в банках, выросли на 4,8 трлн рублей (+10%), что в 2,5 раза превышает прирост за аналогичный период прошлого года (+1,8 трлн рублей или +5%). При этом около 30% зафиксированного прироста произошло за счет капитализации процентов по вкладам.

Ранее Агентство по страхованию вкладов зафиксировало рост вкладов россиян.