Адвокат оценила перспективы банкротства Блиновской

С большой долей вероятности суд признает «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом и введет процедуру продажи ее имущества. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская.

«Признание банкротом и введение процедуры реализации имущества вполне возможно. Особенно если целью такого банкротства, как заявлено, является реализация имущества именно для погашения налоговой задолженности. «Свою» кандидатуру финансового управляющего должнику суд, конечно, назначить в таком банкротстве не даст», — отметила Тарнопольская.

Она назвала оптимальным для Федеральной налоговой службы назначение финансового управляющего из списка предложенных ею саморегулируемых организаций.

Тарнопольская призвала учитывать, что даже в случае реализации такого сценария продать недвижимость, на которую наложен арест в рамках уголовного дела, в ходе процедуры банкротства – непростая задача. Но такой шанс есть в случае поддержки этой идеи со стороны ФНС в суде, заключила адвокат.

Арбитражный суд Москвы 19 августа перенес на ноябрь рассмотрение заявления Блиновской о банкротстве, пишет РИА Новости. В ходе заседания представитель «королевы марафонов» Иван Морозов заявил о ее готовности продать еще одну квартиру стоимостью порядка 90 млн рублей, чтобы погасить долги перед налоговиками. По его мнению, такую сделку можно совершить через аккредитив в банке, когда до момента вступления в покупателя в собственность деньги на счете будут заморожены. Морозов предложил открыть аккредитив на налоговый счет и снять у следователя арест на недвижимость.

Ранее Блиновской продлили арест на полгода.