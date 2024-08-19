В Киргизии банк отказался от обработки российских переводов

Кыргызский MBank приостановил на неопределенный срок денежные переводы через российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф и МТС-банк. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Эта мера последовала за предупреждениями Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) о рисках вторичных санкций против иностранных банков за сотрудничество с российскими организациями, попавшими под санкции.

В апреле Кыргызстан был вынужден прекратить работу российской платежной системы «Мир» на своей территории из-за опасений латвийского поставщика программного обеспечения. В последующие месяцы кыргызские банки массово ограничили расчеты с российскими системами денежных переводов и заявили о приостановке платежей в рублях.

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