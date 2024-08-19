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Москва и Пекин прорабатывают новые газовые маршруты

Россия и Китай обсуждают экспорт газа по трубопроводу через Монголию

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Gleb Garanich/Reuters

Россия и Китай обсуждают условия экспорта газа через территорию Монголии, а также ведут проектирование газопровода дальневосточного маршрута. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

По данным ведомства, углубляется стратегическое взаимодействие двух стран в энергетической сфере. Россия является крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок и занимает лидирующие позиции по экспорту угля и СПГ в КНР.

«Планомерно наращиваются поставки природного газа по «Силе Сибири», — отметили в правительстве.

Регулярная встреча глав правительств России и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна состоится 21 августа в Москве.

По данным «Газпрома», в 2023 году поставки газа в Китай по «Силе Сибири» выросли на 48% и достигли 15,5 млрд кубометров.

До этого стало известно, что Евросоюз может предъявить Киеву ультиматум по вопросу продления транзита российского газа, поскольку недавние атаки на Курскую область угрожают поставкам топлива в Европу. В условиях скорого окончания контракта на транзит и дефицита СПГ, ситуация вызывает серьезное беспокойство в ЕС.

Ранее нефтепереработка в России достигла рекордных показателей.

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