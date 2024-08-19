Россияне не хотят расставаться с накоплениями на долгий срок

Большинство россиян не заинтересованы в долгосрочных сберегательных инструментах в период высокой ключевой ставки. Это показали результаты опроса Банка Синара, проведенного в августе среди 6,6 тыс. человек (есть у «Газеты.Ru»).



Долгосрочные сберегательные инструменты (в первую очередь, инвестиционные) не интересны 74,6% опрошенных. Для 38,4% респондентов они не привлекательны в принципе, еще 31,9% указывают, что не хотели бы расставаться с накоплениями на слишком долгие сроки.



Почти половина респондентов – 49% — предпочитает хранить накопления на депозитах и накопительных счетах. Еще 36,8% опрошенных вообще не хранит сбережения. 23,8% держит деньги в наличке, 7,4% — в акциях и облигациях.



Кроме того, участники опроса делились, какими банковскими продуктами они пользуются в настоящее время. Самым популярным стали зарплатная карта (87,3%), на втором месте – денежные переводы (67,5%), на третьем – мобильное банковское приложение (66,8%).



В числе самых непопулярных банковских продуктов оказались POS-кредиты (оформленные в магазине) – ими пользуются сейчас лишь 5% респондентов, автокредиты (4,4%), металлические счета (1,1%) и сейфовые ячейки (0,6%).

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