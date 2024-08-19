Экспорт российских углеводородов в Китай увеличился

Объемы экспорта российских углеводородов в Китай увеличиваются. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что между странами интенсивно развивается стратегическое взаимодействие в сфере энергетики, увеличиваются объемы экспорта российских углеводородов в Китай.

В кабмине напомнили, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок и занимает лидирующие позиции по экспорту угля и сжиженного природного газа (СПГ). Вторым крупнейшим покупателем нефти у России является Индия.

21 августа в Москве состоится встреча глав правительств России и Китая под председательством Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР (высший исполнительный орган страны) Ли Цяна. На ней поднимут актуальные вопросы развития российско-китайских отношений «с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов».

Ранее нефтепереработка в России достигла рекордных показателей.