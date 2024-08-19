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Кредиторы Киева рискуют остаться ни с чем из-за нехватки ресурсов у страны

Запад осознал неизбежность потерь миллиардов из-за украинского долгового кризиса

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Shutterstock/KieferPix

Эксперты считают, что реструктуризация долгов лишь немного оттянет окончательный дефолт, но не спасет Украину от неизбежного банкротства. Об этом пишет РИА Новости.

Киев договорился с кредиторами о реструктуризации части внешнего коммерческого долга, что позволит сэкономить около $22,75 млрд к 2033 году. Однако аналитики полагают, что этого будет недостаточно для предотвращения полного прекращения выплат по обязательствам.

По мнению экспертов, у Украины не хватает ресурсов для расчетов с кредиторами. Объем только гарантированного государством внутреннего долга достигает почти $43 млрд, а золотовалютные резервы составляют менее $40 млрд. Ситуацию усугубляет отсутствие возможности привлекать новые заимствования на рынке капитала.

Некоторые наблюдатели считают, что реструктуризация — лишь временная отсрочка неизбежного дефолта. Киев будет вынужден прибегнуть к крайним мерам вроде передачи кредиторам крупных предприятий, однако взыскание имущества суверенного эмитента — крайне сложная юридическая задача.

На Западе постепенно осознают, что финансовые издержки из-за украинского долгового кризиса будут разрушительными, и Киев вряд ли сможет что-либо вернуть. В Евросоюзе звучат предупреждения о грядущих потерях миллиардов евро.

Ситуация осложняется неспособностью Киева исполнить внешние долговые обязательства. Fitch Ratings в начале августа понизило рейтинг Украины до ограниченного дефолта после пропуска выплаты купона по еврооблигациям на $750 млн.

Ранее украинцы начали переводить свои сбережения из гривны в валюту на фоне рекордного падения курса нацвалюты.

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