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Столица США вошла в антилидеры рейтинга лучших городов

Треть американцев считают Вашингтон одним из худших городов страны

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Elizabeth Frantz/Reuters

Вашингтон, округ Колумбия, второй год подряд возглавил рейтинг наименее желанных для проживания городов США. Об этом свидетельствует исследование, проведенное американской компанией Clever.

В предвыборный год политическая усталость повысила неприязнь к столице — 33% опрошенных называют ее одним из худших городов страны против 20% в 2023-м.

За федеральным округом следуют Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго, Детройт, Лос-Анджелес, Балтимор, Бирмингем, Атланта и Буффало. Все эти мегаполисы страдают от дороговизны жизни, которую 65% респондентов сочли важнейшим фактором отторжения.

Ключевая проблема — недоступное жилье. За исключением Бирмингема, в антирейтинговых городах цены на дома неподъемны для средних зарплат. Разрыв максимален в Лос-Анджелесе — $162 тыс. между реальными доходами и требуемыми для покупки жилья.

Помимо расходов, в списке нежеланных городов — очаги преступности. Балтимор лидирует по шутингу и ограблениям, Детройт — по изнасилованиям и нападениям с отягчающими.

Ряд мегаполисов, включая Балтимор, Детройт, Бирмингем и Буффало, страдает от деградации промышленной инфраструктуры — еще одного фактора, отталкивающего 58% американцев.

На прошлой неделе кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис объявила , что намерена добиваться принятия беспрецедентного федерального запрета на завышение цен на продукты питания. Его целью станет сдерживание роста цен на продовольствие и снижение повседневных расходов американцев.

Ранее баклажан назвали самым отталкивающим эмодзи при знакомстве в интернете.

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