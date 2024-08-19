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Данные о причастности Украины к подрыву СП назвали отвлекающим маневром

Депутат Линдеманн счел отвлекающими данные о причастности Украины к подрыву СП

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Заявление властей Германии о причастности Украины к теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это отвлекающий маневр на фоне выборов в ФРГ. Об этом в эфире RT заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

«Они пытаются отвлечь внимание от соучастия США и переложить вину на кого-то другого», — отметил он.

Парламентарий обратил внимание, что история с терактом на газопроводе очень важна для Германии. Линдеманн подчеркнул, что немцы возмущены энергетической политикой и тем, что цены на энергию «так резко возросли».

До этого в США заявили о подрыве доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за статьи о «Северных потоках».

14 августа сообщалось, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее Белый дом отказался комментировать украинский след взрывов «Северных потоков».

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