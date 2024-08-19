Стало известно, в каких городах больше всего подешевели квартиры

«Однушки» в новостройках больше всего подешевели в Красноярске среди российских городов-миллионников по итогам июля (-4% по сравнению с июнем, до 5,2 млн рублей в среднем). Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе компании »Яндекс Недвижимость».

При этом медианная цена однокомнатной квартиры в целом по России составила около 6,7 млн рублей. Стоимость «однушек» также снизилась в Краснодаре (-2,9%, до 6 млн рублей в среднем) и Перми (-2,8%, до 4,4 млн рублей), Воронеже (-1,5%, до 4,6 млн рублей) и Екатеринбурге (-0,3%, до 6,4 млн рублей).

«Двушки» больше всего подешевели в Перми (-2,6%, до 5,7 млн рублей) и Новосибирске (-2,5%, до 7,9 млн рублей). Средняя цена двухкомнатной квартиры в среднем по России составила 9,4 млн рублей. Также цены уменьшились в Воронеже (-1,3%, до 7,1 млн рублей) и Краснодаре (-1,2%, до 7,8 млн рублей).

Лидером по снижению стоимости «трешек» стал Новосибирск. Там средняя цена трехкомнатной квартиры составила 10,3 млн рублей (-5,2% за месяц). Медианная полная цена трехкомнатной квартиры в городах-миллионниках при этом достигла 12,1 млн рублей. Отрицательная динамика также зафиксирована в Воронеже (-2,8% до 7,9 млн рублей в среднем), Краснодаре (-2,4% до 9,6 млн рублей) и Красноярске (-1,8% до 10,9 млн рублей).

Студии в новостройках больше всего подешевели в Краснодаре (-2,6%, до 4,8 млн рублей в среднем) и Перми (-2,3%, до 3,5 млн рублей). Медианная стоимость студии в целом по стране составила 5,3 млн рублей.

«Мы отмечаем еще одну тенденцию: активизацию застройщиков в направлении акций, скидок и других спецпредложений. Например, среди них возможность рассрочки и траншевой ипотеки. Такие меры направлены на сохранение аудитории первичного жилья после отмены программы господдержки для всех граждан, а также изменения условий по семейной и IT-ипотеке, сделав приобретение новостройки максимально выгодным», – отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Эксперт посоветовал отслеживать динамику цен в объявлениях, определить для себя понравившиеся жилые комплексы и следить за актуальными спецакциями в проектах, чтобы сэкономить на покупке квартиры.

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