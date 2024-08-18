Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме не ждут нового повышения ставки ЦБ в 2024 году

Депутат Аксаков: ЦБ может сохранить ключевую ставку до конца года

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 18% до конца года. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Рассчитываю, что [до конца года] Центробанк не повысит [ключевую ставку]. В том числе рассчитываю, что инфляционные процессы во второй половине года не будут так быстро развиваться», — заявил депутат.

Аксаков отметил, что инфляция сейчас остается на высоком уровне. При этом растут темпы промышленного производства и других секторов экономики, увеличивается заработная плата.

«И это дополнительное давление на потребительский рынок, который надо «догонять» с помощью производства товаров народного потребления. <…> Товары и рост поставок идут медленнее, чем растут заработные платы, что ведет к росту цен, поскольку предложение не растет так быстро, как спрос», — пояснил председатель комитета.

26 июля Банк России повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых. По мнению Аксакова, регулятор может сохранить ее на этом уровне до конца 2024 года с учетом прогнозируемого замедления инфляционных процессов.

Ранее экономисты предрекли снижение ключевой ставки до конца 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами