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Арендные ставки в крупных городах России перешли к росту

Аренда квартир подорожала на 12% за месяц в крупнейших городах РФ

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В крупнейших городах России резко выросли ставки аренды жилья. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 18 крупнейших региональных рынках в середине августа составила 32 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 46,6 тыс. руб. За месяц показатели увеличились на 8,3% и 7% соответственно.

В «Этажах» зафиксировали рост средней стоимости «однушек» в 17 крупнейших городах на 4,4% за 30 дней, до 30 тыс. руб. в месяц. «Двушки» подорожали на 4,1%, до 37 тыс. руб.

В Москве, по подсчетам «ЦИАН.Аналитики», средняя цена аренды однокомнатной квартиры достигла 68,2 тыс. руб. За месяц значение выросло на 12%, за год — на 44%.

«Относительно июля активность потенциальных арендаторов увеличилась на 33%», — отметила замдиректора управления аренды «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Эксперты связывают рост цен с приближением делового сезона, вымыванием доступных предложений и возвращением в крупные города ранее уехавших за рубеж россиян.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов прогнозирует, что активность арендаторов продолжит расти до начала сентября, а затем будет оставаться на высоком уровне в течение полутора месяцев. По его мнению, ограниченное предложение может привести к дальнейшему росту средних ставок на 5–10%.

До этого стало известно, что к концу года цены на квартиры в новостройках упадут на 15-20%, а число сделок сократится вдвое или втрое. Это связано с завершением программы льготной ипотеки и ужесточением условий по семейной ипотеке.

Ранее эксперты предрекают резкий рост стоимости аренды квартир осенью.

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