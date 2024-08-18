Кризис китайской стали грозит потрясти мировую индустрию

Падение стального гиганта Китая способно пошатнуть рынки по всему миру. Об этом пишет Bloomberg.

«Маржа сжимается вместе с обвалом цен. В этом году я едва могу заработать», — сетует Юй Юнчжан, торговец стальными сваями из Шанхая. Его продажи упали на 75%.

Ситуация вынуждает Пекин искать выход.

«Для стали будет очень сложно выбраться из цикла в ближайшие 2-3 года без решительных слияний и реструктуризации», — отмечает аналитик Steelhome У Вэньчжан.

Низкий спрос на внутреннем рынке вкупе с огромными избыточными мощностями делают экспорт стали выгодным. Только за первую половину 2024г. Китай вывез около 50 млн тонн — объем сопоставим с производством США.

Дешевый китайский металл давит на мировые цены. Чили уже закрыла комбинат Huachipato из-за «нечестной конкуренции».

«Мы все потеряем источник дохода», — переживает лидер чилийского профсоюза Эктор Медина.

Такие последствия угрожают экономикам США и Европы. Берлин уже мониторит ситуацию из-за рисков для прибыльности немецких металлургов, пишет агентство.

До этого стало известно, что замещение Китая в мировом производстве меди потребует от Запада инвестиций около $85 млрд. КНР контролирует 97% глобальных мощностей, и отказ от китайской индустрии приведет к удорожанию меди.

Ранее российские власти заявили о росте производства стали.