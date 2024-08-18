Компании из списка Fortune 500 предупреждают о растущем риске ИИ

Более половины компаний из списка Fortune 500 рассматривают искусственный интеллект (ИИ) как потенциальный риск для своего бизнеса, согласно исследованию корпоративных отчетов, проведенному платформой Arize AI. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным исследования, 56% компаний из Fortune 500 указали ИИ как «фактор риска» в своих последних годовых отчетах. Это значительный рост по сравнению с 9% в 2022 году. При этом только 33 из 108 компаний, обсуждавших генеративный ИИ, видят в нем возможности для развития бизнеса, уточняет издание.

.

Среди рисков, связанных с ИИ, компании отмечают усиление конкуренции, репутационные и операционные проблемы, а также этические вопросы, касающиеся влияния ИИ на права человека, занятость и конфиденциальность.

Наибольшую обеспокоенность ИИ вызывает в медиа и развлекательной индустрии (90% компаний), а также в сфере программного обеспечения и технологий (86%). Более половины компаний в телекоммуникационной, здравоохранительной, финансовой и розничной отраслях также предупреждают инвесторов о рисках, связанных с ИИ.

Например, Netflix опасается, что конкуренты могут получить преимущество, используя ИИ, что может негативно повлиять на результаты компании. Salesforce отмечает, что внедрение ИИ поднимает этические вопросы, связанные со сбором данных и конфиденциальностью.

Некоторые компании, такие как Quest Diagnostics, Cigna и IPG, видят в ИИ потенциальные выгоды, включая улучшение обслуживания клиентов, обработки образцов и анализа претензий.

До этого стартап Илона Маска выпустил нейросеть Grok-2, которую обвинили в дезинформации.

Ранее россиянам рассказали , по каким признакам распознать дипфейк-видео.