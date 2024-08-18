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Стало известно, на сколько вырос товарооборот Украины и Китая в 2024 году

Товарооборот КНР и Украины за январь-июль вырос на 18%, до $5,2 миллиарда

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Depositphotos

Товарооборот Китая и Украины за январь — июль вырос на 18% и достиг $5,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно сообщению ведомства, за первые семь месяцев 2024 года Китай экспортировал на Украину товаров на $2,028 млрд, что почти на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом Украина поставила Китаю товаров на $3,198 млрд, рост составил 6,5% за год.

Отмечается, что в июле товарооборот между двумя странами составил $732,138 млрд. В частности, Китай поставил Украине товаров на $310,998 млн, а Украина Китаю — $421,140 млн.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что страна за год экспортировала из портов по временному морскому коридору около 44 млн тонн зерна. Украина вывозит зерно за границу рекордными темпами: в феврале — мае экспорт намного превысил 5 млн тонн, подобное произошло впервые за последние шесть лет.

Ранее стало известно, что на Украине отменят прожиточный минимум.

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