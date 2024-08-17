Аналитик предсказал скорое укрепление рубля

Тенденция к укреплению рубля может начать формироваться в 20-х числах августа на фоне подготовки к налоговому периоду, заявил руководитель отдела управления акциями УК «Первая» Антон Кравченко.

«На следующей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в коридоре 87,5-89 рублей, биржевой курс юаня – около 12 рублей», — прогнозирует аналитик.

На этой неделе курс рубля был крайне волатильным, отметил Кравченко. Пик ослабления к американской валюте пришелся на вторник, когда официальный курс доллара впервые с конца апреля был установлен выше отметки 92,5 рубля.

К пятнице ситуация на валютном рынке стабилизировалась: курс доллара на межбанковском рынке находился в диапазоне 87,7-89,5 рубля, биржевой курс юаня – в коридоре 12,2-12,5 рубля.

До этого стало известно, что доля евро и доллара во внешних расчетах России по итогам второго квартала сократилась до 17,6%. Показатель впервые упал ниже 20%.

Ранее сообщалось, что российскому бизнесу удалось сократить объем «зависших» в Индии рупий до минимума.