В ГК «Дело» рассказали о результатах корпоративной демографической программы

Корпоративная демографическая программа, внедренная в прошлом году на всех предприятиях Группы компаний «Дело», принесла свои первые плоды: по итогам 2023 года коэффициент рождаемости внутри крупнейшего субхолдинга компании вырос на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

После введения миллионной выплаты сотрудникам за третьих и последующих детей выросло на 4% выросло число их рождений, а кадровая текучесть снижается на 19%, если семья сотрудника получила поддержку в связи с появлением у них ребенка.

Собственные программы поддержки рождаемости — сравнительно новый, но уже набирающий популярность формат социальной ответственности крупного бизнеса.

Группа компаний «Дело» стоит в авангарде этой политики, создав первый в России корпоративный демографический стандарт.

Ее основатель и председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев отмечал, что задача предпринимателей — поддержать усилия государства по повышению рождаемости.

«Из всех наших социальных инициатив, включая развитие профессионального и массового спорта, демографическая программа, безусловно, самый важный и добрый проект. Мы рассчитываем, что меры поддержки, которые доступны сотрудникам с детьми, помогают не только системно повышать уровень их материального благополучия, но и статус», — отметил Сергей Шишкарев на ежегодной встрече с многодетными семьями сотрудников холдинга, которая состоялась на этой неделе в Москве.

В этом году в ней приняли участие семьи из Новороссийска, Кронштадта, Омска, Кингисеппа и села Аргаяш Челябинской области.

Для гостей за корпоративный счет была устроена недельная культурная программа в Москве. Дети вместе с родителями посещали зоопарк, парк аттракционов, ходили на экскурсии.

Практика показывает, что такая забота вкупе с другими мерами поддержки снижает текучку кадров.

По данным ГК «Дело», 90% сотрудниц холдинга после ухода в декрет возвращаются на работу, что намного выше среднерыночного показателя. При этом средний стаж работы в компании многодетных сотрудников составляет почти 10 лет, а сотрудники воспринимают компанию как дружелюбную к многодетным.

В ГК «Дело» действует ряд льгот для семей с детьми, и многодетные семьи получают к ним приоритетный доступ. Среди них — гибкий график работы, расширенный отпуск по уходу за ребенком, а также финансовая поддержка.