Экономист назвал адекватным вознаграждение топ-менеджерам Сбера

Сбер в очередной раз удивил рынок и первым раскрыл информацию о сумме вознаграждения топ-менеджменту за 2023 год. Об этом, комментируя отчет банка, заявил инвестиционный стратег «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

По его мнению, это хороший сигнал для инвесторов, которым важен высокий уровень прозрачности компании.

«Публичные компании давно не раскрывали суммы вознаграждения. В последний раз это было в 2021 году. При этом традиционно раскрывали именно бонусы членам правления. Учитывая, что банк указал, что речь про 650 человек, то общая сумма 28 млрд выглядит адекватной», — говорит он.

Суверов напомнил, что похожим образом раскрывалась Роснефть в 2020 и 2021 гг. Тогда компания заплатила 180 ключевым топ-менеджерам 12,5 млрд рублей и 14,7 млрд рублей соответственно.

«При этом Сбер, впрочем, как и другие публичные компании, не сообщали о бонусах за 2022 год. Тогда и финансовый результат был минимальный. Но банк сумел в таких беспрецедентных условиях все равно остаться прибыльным», — отметил экономист.

При этом он считает возможным, что текущая выплата отражает усилия топ-менеджмента за два года. Суверов подчеркнул, что от прибыли банка за это время сумма вряд ли существенно превышает 1%.

Как уточнил эксперт, в текущих условиях сложно объективно оценить размер выплаченного вознаграждения в связи с тем, что другие публичные банки не отчитывались.

«Но в целом исторически Сбер платил меньше конкурентов или компаний реального сектора экономики», — заключил он.

Ранее Сбер сообщил, что завершил процесс выплаты рекордных дивидендов за 2023 год. Общая сумма составила 752 млрд рублей, что соответствует 50% прибыли. Старший вице-президент Сбера, глава финансового блока Тарас Скворцов говорил, что дивиденды в абсолютном выражении за 2024 год могут вырасти.

Раскрытая сумма вознаграждения топ-менеджменту Сбера за 2023 год составила 28 млрд рублей. Это сумма, которую получил ключевой управленческий персонал: члены правления Сбербанка, старшие вице-президенты – руководители функциональных блоков, председатели территориальных банков в регионах и иные руководители.