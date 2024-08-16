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Россия нарастила торговлю с Азербайджаном

Товарооборот России и Азербайджана за полгода вырос на 5,2%

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Владимир Федороенко/РИА «Новости»

Объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам первого полугодия вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $2,57 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета республики.

Поставки азербайджанских товаров в Россию за шесть месяцев просели на 7,8% год к году, опустившись до $656 млн. При этом Азербайджан за период, напротив, нарастил импорт российской продукции на 10,6%, до $1,734 млрд.

На конец июля Россия входила в топ-3 торговых партнеров республики, вместе с Италией и Турцией.

За 2023 году торговля между Россией и Азербайджаном выросла на 17,5% и достигла $4,358 млрд.

До этого стало известно о планах Индии и России значительно увеличить товарооборот к 2030 году. Страны рассчитывают к концу десятилетия нарастить торговлю до $100 млрд с нынешних $67 млрд.

Ранее сообщалось о сокращении импорта в РФ по всем направлениям.

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