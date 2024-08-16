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Россияне стали больше тратить на развлечения

Яндекс Афиша: расходы россиян на развлечения выросли почти на 20%

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Depositphotos

Траты россиян на концерты, театры и кино по итогам первого полугодия выросли на порядка 20%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс Афиша, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

За период с января по июнь средний чек на развлечения, за исключением кино, вырос на 18,8% и достиг 3467 рублей. Расходы россиян на походы в кинотеатры за период увеличились на 17%, до 859 рублей. Причем это первое сильное подорожание билетов в кино за долгое время.

Сильнее всего за период выросли затраты на театр — почти на четверть, до 3854 рублей. Концерты подорожали на 12,2%, средний чек по итогам первых шести месяцев достиг 4602 рублей.

В топ-3 события в России по итогам первого полугодия вошли мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», а также выставка «Панк-культура. Король и Шут» и концерт Леонида Агутина в Санкт-Петербурге.

До этого сообщалось, что россияне стали чаще смотреть кино по подписке: за первые два квартала доходы российских онлайн-кинотеатров взлетели на 42%, 52 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян путешествуют в кредит.

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