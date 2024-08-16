Швейцарский суд отказался разблокировать активы Германа Хана

Суд в Швейцарии отклонил апелляцию российского бизнесмена Германа Хана о разблокировке средств, сообщает газета Handelszeitung со ссылкой на решение Федерального административного суда.

Речь идет о 20 млн франков или порядка $23 млн, которые миллиардер пытался перевести в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк вскоре после начала конфликта на Украине. Кредитная организация самостоятельно приняла решение не переводить деньги, после этого заблокировала счет и уведомила Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Герман Хан был включен в санкционные списки ЕС и Великобритании в марте 2022 года. В августе 2023-го он также попал под санкции США.

В рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes Хан занимает 20-е место. Его состояние оценивается в $8,5 млрд.

До этого сообщалось, что Швейцария с апреля заблокировала связанные с Россией активы еще на $1,5 млрд.

Ранее в топ-3 богатейших людей мира оказались одни американцы.