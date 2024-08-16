Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцарский суд отказался разблокировать активы Германа Хана

Суд Швейцарии отказался разморозить перевод Германа Хана семье на $23 млн

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Суд в Швейцарии отклонил апелляцию российского бизнесмена Германа Хана о разблокировке средств, сообщает газета Handelszeitung со ссылкой на решение Федерального административного суда.

Речь идет о 20 млн франков или порядка $23 млн, которые миллиардер пытался перевести в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк вскоре после начала конфликта на Украине. Кредитная организация самостоятельно приняла решение не переводить деньги, после этого заблокировала счет и уведомила Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Герман Хан был включен в санкционные списки ЕС и Великобритании в марте 2022 года. В августе 2023-го он также попал под санкции США.

В рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes Хан занимает 20-е место. Его состояние оценивается в $8,5 млрд.

До этого сообщалось, что Швейцария с апреля заблокировала связанные с Россией активы еще на $1,5 млрд.

Ранее в топ-3 богатейших людей мира оказались одни американцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами