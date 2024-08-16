Названы районы Москвы с самой дешевой арендой

В августе в старой Москве дешевле всего снять квартиру на севере. В Бибирево средняя ставка аренды составила 49,9 тыс. рублей. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс Аренда».

На втором месте – Северное Медведково (северо-восток) с медианной ставкой 51 тыс. рублей. Третью позицию занял район Вешняки (восток) со средней стоимостью съемных квартир 51, 6 тыс. рублей.

Замыкают пятерку Косино-Ухтомский на востоке со средней ценой аренды в 52,9 тыс. рублей и Восточное Дегунино на севере (54 тыс. рублей).

«Чтобы сэкономить на аренде, но при этом не отказывать себе в комфорте, будущие жильцы могут рассмотреть квартиры в домах старого жилого фонда, которые зачастую ничем не уступают новым проектам с точки зрения ремонта, окружения, инфраструктуры. Также мы рекомендуем изучить спальные районы на окраинах города, чтобы найти наиболее дешевые, но при этом ликвидные квартиры», – комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

Речь идет о локациях далеко от центра, но дорога от которых до работы или учебы занимает от 30 до 45 минут благодаря развитой транспортной доступности, новым станциям метро, большому количеству маршрутов наземного транспорта. Так, средние ставки аренды жилья до 60 тыс. рублей можно найти на юге в Бирюлево Восточное и Царицыно, на востоке в Гольяново, Перово и Новогиреево, а также на юго-востоке в Кузьминках и Некрасовке, а также на востоке в Гольяново.

В Новой Москве дешевле всего снять квартиру в поселении Рязановское: медианная стоимость долгосрочной аренды составляет 40,7 тыс. рублей. В поселении Десеновском средняя цена съемного жилья – 46,2 тыс. рублей, в Сосенском – 58,6 тыс. рублей.

Ранее стало известно, в каком округе Москвы продается больше всего квартир.