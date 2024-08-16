Россиянам рассказали, как пройти стресс-интервью на собеседовании

Иногда на собеседовании российские работодатели специально создают для соискателей напряженные условия. То есть проводят стресс-интервью, чтобы оценить реакцию кандидата. Об этом «Газете.Ru» рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова. Она дала три совета, как эффективно реагировать на провокационные вопросы на собеседовании, чтобы пройти отбор.

По словам Бухваловой, интервьюер может задавать неожиданные или трудные вопросы, критиковать ответы кандидата или даже ставить его в неловкое положение. Эксперт уточнила, что у соискателя могут спросить: «Почему мы должны нанять вас, если у вас нет опыта?» Специалист сказала, что вопрос помогает оценить, как кандидат реагирует на критику.

«Не позволяйте эмоциям взять верх. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь оставаться сосредоточенным. Если вопрос интервьюера выглядит провокационным или неуместным, его можно переформулировать, чтобы уточнить намерения собеседника. Например: «Я понимаю, что вы хотите узнать о моем опыте в сложных ситуациях. Могу рассказать о конкретном случае», — пояснила эксперт.

Второй совет — сосредоточиться на положительных аспектах, даже если собеседование приобретает негативный оттенок. Бухвалова сказала, что если вопрос касается ваших недостатков или неудач, нужно акцентировать внимание на том, какие выводы сделаны. Эксперт привела пример ответа: «В прошлом у меня была сложная ситуация с дедлайном, но я научился лучше планировать свое время и теперь успешно справляюсь с такими задачами».

Третий совет — не отвечать на провокации. По мнению Бухваловой, если вопрос явно провокационный или неуместный, например, касающийся личной жизни, можно отказаться отвечать: «Я предпочел бы сосредоточиться на своих профессиональных качествах и опыте».

Эксперт заключила, что в ходе беседы важно задавать интервьюеру уточняющие вопросы. Если вопрос вызывает у вас сомнения, стоит задать уточняющий вопрос: «Можете пояснить, что именно вас интересует в данной теме?»

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