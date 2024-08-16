Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали лайфхак при невозможности платить после кредитных каникул

Экономист Ермилова назвала три шага к выходу из проблемных кредитных каникул

close
100%
Depositphotos

После окончания кредитных каникул заемщик должен вернуться в ранее установленный график платежей. Если у человека финансовые проблемы, есть три варианта действий: первый — подать банку документы об утрате платежеспособности или наличии инвалидности. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«Если просто не платить банку, то у финансовой организации появляется основание для подачи иска в суд. В результате может быть наложен арест на имущество и взыскиваться штрафы, пени, неустойки. Могут быть заблокированы счета и взыскиваться деньги с регулярных поступлений, например, с зарплаты или пенсий», — предупредила Ермилова.

Второй вариант — подать заявление в банк на реструктуризацию или рефинансирование кредита. Это поможет заемщику снизить финансовую нагрузку из-за уменьшения размера ежемесячного платежа по займу или процентной ставки по нему. В случае с реструктуризацией процентная ставка остается неизменной, а срок кредитования увеличивается. В случае с рефинансированием заемщик получает новый кредит по более выгодной ставке, гасит им старый и продолжает платить по новому.

Третий вариант — подать на банкротство физического лица. По словам Ермиловой, этот способ используется, когда есть четкое понимание, что все остальные варианты уже невозможно применить.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли брать потребкредит для погашения ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами