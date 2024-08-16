Россиянам дали лайфхак при невозможности платить после кредитных каникул

После окончания кредитных каникул заемщик должен вернуться в ранее установленный график платежей. Если у человека финансовые проблемы, есть три варианта действий: первый — подать банку документы об утрате платежеспособности или наличии инвалидности. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«Если просто не платить банку, то у финансовой организации появляется основание для подачи иска в суд. В результате может быть наложен арест на имущество и взыскиваться штрафы, пени, неустойки. Могут быть заблокированы счета и взыскиваться деньги с регулярных поступлений, например, с зарплаты или пенсий», — предупредила Ермилова.

Второй вариант — подать заявление в банк на реструктуризацию или рефинансирование кредита. Это поможет заемщику снизить финансовую нагрузку из-за уменьшения размера ежемесячного платежа по займу или процентной ставки по нему. В случае с реструктуризацией процентная ставка остается неизменной, а срок кредитования увеличивается. В случае с рефинансированием заемщик получает новый кредит по более выгодной ставке, гасит им старый и продолжает платить по новому.

Третий вариант — подать на банкротство физического лица. По словам Ермиловой, этот способ используется, когда есть четкое понимание, что все остальные варианты уже невозможно применить.

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