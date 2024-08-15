Госзаказ на беспилотники буксует из-за бюрократических барьеров

Производители беспилотных авиационных систем (БАС) столкнулись с серьезными проблемами из-за задержек финансирования в рамках государственного гражданского заказа (ГГЗ). По данным источников «Коммерсанта», авансировано всего 72 дрона из запланированных в этом году 2,5 тыс. единиц на сумму 4,9 млрд руб.

«Никаких кредитов ни одному (поставщику) не хватит для дальнейших закупок и обеспечения заказанного объема», — отмечает источник издания.

Он опасается, что из-за задержек финансирования производители смогут выполнить в лучшем случае лишь половину ГГЗ на 2024 год.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), выступающая единым поставщиком, заявила, что авансирование идет в соответствии с правилами казначейского сопровождения. По их данным, оплачены авансы на 229,7 млн руб. за 72 беспилотника, еще на 208,7 млн руб. за 268 дронов «ожидаем проведения платежей в ближайшее время».

В ГТЛК признали, что ряд производителей оказались не готовы к работе с казначейскими счетами, через которые проходят расчеты. Из 140 необходимых счетов открыто лишь 13.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Латвия ожидают в скором времени открытия совместного производства дронов для нужд украинской армии. По его словам, Рига готова «и в дальнейшем поддерживать Киев на уровне 0,25% от ВВП ежегодно».

Ранее на форуме «Армия-2024» представили новые антидроновые патроны.