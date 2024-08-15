Спрос на иностранных рабочих в России продолжает расти

Зарплаты трудовых мигрантов на производстве в России выросли на 40% с начала года, с ₽105 тыс. до почти ₽150 тыс. в месяц. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные аналитиков «Мигрант Сервиса».

Независимый эксперт в сфере миграции Вадим Коженов отмечает высокий спрос на рабочую силу.

«Никто не говорит, что нам нужны мигранты, все говорят — нам нужны работники», — отметил эксперт.

По его словам, работодатели предпочли бы нанимать российских рабочих из-за простоты оформления документов, но выбирать не приходится.

«Буквально вчера ко мне обращалось предприятие, которое предлагает мигрантам ₽160 тыс. с проживанием и официальным оформлением», — рассказывает Коженов.

Эксперт также отмечает увеличение числа легальных схем трудоустройства мигрантов. Практика невыплаты зарплат уходит в прошлое, во многом благодаря обмену информацией между мигрантами о недобросовестных работодателях.

Владимир Волох, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, подчеркивает, что наибольший спрос на иностранную рабочую силу наблюдается в строительстве, ЖКХ и сельском хозяйстве. При этом он напоминает о праве регионов ограничивать работу мигрантов в определенных сферах, например, на пищевых производствах.

В июле в Томской области мигрантам запретили работать в такси, общепите, рознице и других сферах. Власти региона считают, что такая мера разовьет кадровый потенциал экономики и социальной сферы. Следом аналогичное решение приняли в Красноярском крае. Такой же запрет действует в Курской области, Саратовской и Челябинской областях.

Ранее в России назвали главный плюс сбора биометрии мигрантов на границе.