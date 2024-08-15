За полгода «СберСтрахование жизни» выплатила россиянам 90,9 млрд рублей

Компания «СберСтрахование жизни» выплатила россиянам за первые шесть месяцев 2024 года 90,9 млрд рублей — на 6,7% больше, чем за этот же период в прошлом году. Об этом на пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков по результатам работы рынка страхования жизни в первом полугодии сообщил финансовый директор страховой компании Александр Жуков.

Он отметил, что наибольшая часть выплат (44,7 млрд рублей) пришлась на договоры по страхованию жизни с инвестиционной составляющей. В основном это выплаты по дожитию, которые происходят по завершении срока действия договора либо по дожитии до обозначенной договором даты.

По договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) компания выплатила 36,9 млрд.

Сборы компании увеличились на 29,2% и достигли 168,1 млрд рублей.

Александр Жуков сообщил, что вложения клиентов в продукты накопительного страхования жизни составили 75,3 млрд рублей.

Сборы по продуктам страхования жизни с инвестиционной составляющей — 74 млрд рублей. Поступления по рисковому страхованию жизни — 18,4 млрд рублей.

С января по июнь клиенты компании заключили 7,4 млн новых договоров по страхованию жизни.

Финансовый директор «СберСтрахования жизни» отметил, что в первом полугодии компания продолжила развивать страховые продукты и сервисы, адаптируя их под потребности людей и рыночные реалии.

По его словам, спрос россиян на продукты страхования жизни в заметно вырос. Наибольшая часть их вложений (44%) пришлась на программы НСЖ.

«Повышенный интерес к НСЖ связан прежде всего с запуском продуктов с короткой срочностью и повышенной доходностью. С нашими решениями россияне могут достичь своих финансовых целей еще быстрее, чем раньше», — заявил Жуков.

Он также подчеркнул, что по договорам рискового страхования жизни компания занимает 88,2% общего объема таких выплат в России.

«Сегодня мы платим по страховым убыткам в пользу клиентов намного быстрее благодаря внедрению искусственного интеллекта. Сейчас процесс занимает не более 5 дней, а к 2026 году сократится до 5 минут», — добавил Жуков.