Индия планирует масштабное увеличение экспорта в Россию

Индия и Россия обсуждают внедрение взаиморасчетов в национальных валютах и устранение нетарифных препятствий для роста двусторонней торговли. Об этом пишет ТАССиндийская Business Standart.

По словам замминистра торговли Индии Сунила Бартвала, эти вопросы поднимались на недавних встречах с российским министром экономического развития Максимом Решетниковым.

«Мы обсудили, как улучшить торговлю за счет введения взаиморасчетов в рупиях и рублях и как следует снизить нетарифные барьеры», — отметил Бартвал.

Переговоры имеют важное значение, поскольку Индия и Россия намерены нарастить товарооборот до $100 млрд к 2030 году с нынешних $67 млрд. Сейчас индийский экспорт в РФ составляет $4,3 млрд, а импорт из России — $61,4 млрд, причем 88% приходится на закупки нефти.

«Россия начала работать над устранением барьеров, которые сдерживают экспорт индийских фармацевтических товаров и другой продукции», — подчеркнул замминистра.

Дели рассчитывает значительно увеличить поставки в Россию электроники, лекарств, морепродуктов и других несырьевых товаров.

Накануне стало известно, что ситуация с платежами российских импортеров в Китай ухудшается : региональные банки Китая начинают блокировать переводы из России. Импорт по итогам первого полугодия снизился на 10%, а закупки из Европы упали на 25%.

Ранее в Турции заявили, что торговля с РФ грозит «большими неприятностями».