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«Ситилинк» снизит цены на ряд товаров по предложению ФАС

ФАС: «Ситилинк» снизит цены на ряд товаров до 22 сентября

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Онлайн-магазин «Ситилинк» снизит в среднем на 7% стоимость некоторых товаров по предложению Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Цены зафиксированы на 160 позиций из 60 категорий продукции, в том числе компьютерную и бытовую технику и электронику, офисную мебель, канцелярские товары. Полный перечень размещен на официальном сайте интернет-магазина», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ФАС, сниженные цены будут зафиксированы до 22 сентября, однако решение могут продлить. Само уменьшение стоимость товаров, по данным ведомства, основано на среднерозничной цене представленной продукции.

13 августа Федеральная антимонопольная служба предложила крупнейшим российским ретейлерам ограничить цены на бытовую технику или электронику. При этом ритейлеры смогут самостоятельно определять перечень товаров, на которые будет снижена цена.

Ранее аналитики оценили планы ФАС ограничить цены на электронику и бытовую технику.

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