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Стало известно, сколько россиян путешествуют в кредит

«Банки.ру»: 10% россиян планируют взять кредит на путешествие

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Shutterstock

Порядка 10% россиян в ближайшее время планируют взять кредит на путешествие. Об этом говорится в исследовании «Банки.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более половины из них намерены оформить займ на сумму свыше 200 тыс. рублей. Еще 30% думали уложиться в диапазон от 100 до 200 тыс. рублей, а почти четверть — в лимит до 100 тыс. рублей.

40% респондентов хотят потратить кредитные средства на поездку на один из российских морских курортов. На втором месте по популярности оказались другие направления внутреннего туризма — их отметили еще 18% опрошенных.

Из зарубежных направлений чаще всего россияне называли Турцию. Между тем Египет выбрало абсолютное меньшинство опрошенных.

Самым востребованным продуктом, согласно исследованию, является кредит сроком от двух до пяти лет. Наименьшей популярностью пользуются займы с периодом до года.

До этого сообщалось, что ставки по кредитным картам в России упали до минимума с октября 2023 года.

Ранее россиянам рассказали, как получить шенгенскую мультивизу.

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