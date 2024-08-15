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Доходы российского бизнеса заметно выросли вопреки санкциям

Прибыль компаний РФ выросла на 13,6% на фоне дорогой нефти и слабого рубля

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Depositphotos

По итогам января — мая прибыль российских компаний выросла на 13,6% год к году и составила 13 трлн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор НИУ ВШЭ.

Больше других нарастить прибыль за пять месяцев удалось компаниям в сфере строительства (+69%), а также добычи газа и нефти и автопрома (+66%). Следом идут добывающая промышленность (+44%) и сельское хозяйство (+30%).

Доходы отечественного бизнеса продолжают устойчиво расти, несмотря на санкции, на фоне высоких цен на нефть, наращивания экспорта и ослабления рубля, отмечают аналитики. Еще один фактор — ускоренное авансирование экономики из российского бюджета.

Кроме того, на прибыль бизнеса позитивно повлиял рост доходов россиян и увеличение объемов кредитования в стране.

Кредиты россиян по итогам первого полугодия обновили исторический максимум, достигнув рекордных 37 трлн рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян получили отказ в кредите.

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