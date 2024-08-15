Российские производители продовольствия сдерживают рост цен

Резкого роста цен на продукты в России удастся избежать благодаря высокому уровню насыщения внутреннего рынка, а также реализации мер государственной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что российские производители не транслируют увеличение себестоимости продукции в отпускные цены в полном объеме. Более того, им удается сдерживать рост цен за счет собственной рентабельности.

Кроме того, в Минсельхозе подчеркнули, что российские предприятия пищевой промышленности продолжают наращивать объемы производства продукции.

До этого сообщалось, что в августе-сентябре производители продуктов в России планируют повысить закупочные цены для ретейлеров на 5-40%. Среди причин, которые приведут к изменению ценовой политики указаны высокая инфляция, дорогие кредиты, а также растущие расходы на логистику. Кроме того, выросли расценки на услуги персонала, упаковку и сырье. Все это может привести к очередному витку массового пересмотра закупочных цен для ритейлеров.

Ранее россиянам рассказали о последствиях повышения цен на водку.