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Стало известно, почему россияне стали чаще покупать страховки

Аналитик Колядов: спрос на страхование имущества вырос на фоне высокой инфляции

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россияне стали чаще страховать свое имущество из-за повышенной инфляции в стране. Люди стремятся защититься от возможных рисков и убытков, связанных с изменениями цен и экономической нестабильностью. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

«Потребительская активность в области страхования имущества имеет тенденцию на рост. До конца года она может увеличиться на 3-5%. В 2025 году спрос будет оставаться на том же уровне, что и сейчас. Прирост может составить 5-7% от всего рынка», — прогнозирует эксперт.

По данным ЦБ, в 2023 году взносы по страхованию имущества граждан выросли на 39,3%, до 117,4 млрд рублей.

До этого в «Сбере» отметили рост числа клиентов в сегменте страхования жилья. За первые шесть месяцев 2024 года было оформлено 1,4 млн полисов страхования недвижимости, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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