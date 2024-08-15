Эксперт оценил интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам

Спрос на рыночную ипотеку в России за июль подскочил выше 50% от выдач, несмотря на экстремально высокие ставки. Это говорит о том, что россияне готовы брать кредиты на жилье даже в жестких условиях, заявил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Его слова приводит РБК.

«У людей возникает потребность в улучшении жилищных условий, <...> и при этом не хватает небольшой суммы — 20-30% от стоимости объекта. В этих условиях заемщики готовы оформить кредит, несмотря на высокие ставки», — комментирует Костюкевич.

По прогнозам эксперта, ипотечные ставки продолжат оставаться высокими даже после смягчения денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Рассчитывать на ставку ниже 12% можно не раньше, чем через год, уверен он.

В прошлом месяце в Москве выдали рекордных 11,9 тыс. ипотечных кредитов.

Ранее средняя ставка по рыночной ипотеке в России превысила 20%.