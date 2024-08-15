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В России вырастут цены на закупку продуктов

Ъ: производители продуктов в августе-сентябре повысят закупочные цены на 5-40%

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Shutterstock

В августе-сентябре производители продуктов в России планируют повысить закупочные цены для ретейлеров на 5-40 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Высокая инфляция, дорогие кредиты, растущие расходы на логистику, персонал, упаковку и сырье привели к очередному витку массового пересмотра производителями продуктов питания закупочных цен для ритейлеров», — говорится в публикации.

По данным источника, подобный всплеск активности со стороны производителей не связан с сезоном, также он не типичен. О предстоящем увеличении цен уже предупредили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport. Кроме того, «Дымка» и «Славянка», молочная продукция «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк» тоже подорожают, как и Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод» и хлеба «Каравай». Повышение цен коснется и пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

Как отметил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, планируемый рост цен обусловлен увеличением себестоимости, подорожанием сырья, а также увеличением цен на логистику, рабочую силу и материально-технические ресурсы.

«Коммерсантъ» со ссылкой на председателя АКОРТ (ассоциация компаний розничной торговли) Игоря Караваева сообщил, что намерения производителей поднять цены уже проверяют на обоснованность.

Ранее россиянам рассказали о последствиях повышения цен на водку.

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