Хельсинки ведет переговоры о продаже принадлежащей Ротенбергу и Тимченко арены

Мэрия Хельсинки ведет переговоры о продаже арены Helsinki Hall, принадлежащей российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, которые находятся под санкциями ЕС. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Хельсинки.

30 июня истек срок, установленный Евросоюзом для добровольной продажи акций компании, владеющей Helsinki Hall. В связи с этим мэрия начала переговоры о дальнейшем статусе арены. Городская администрация предприняла шаги по приобретению акций или имущества Helsinki Hall, которые необходимы для эксплуатации арены.

При этом в мэрии отметили, что подготовят другие меры в случае, если «в разумные сроки и разумными средствами» не будет достигнута договоренность о сделке.

До этого глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что власти начнут процедуру экспроприации у россиян концертно-спортивной арены Helsinki Hall.

Ранее в Финляндии оценили нынешний уровень отношений с Россией.