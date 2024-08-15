Эксперт предрекла рост доходов россиян

Дефицит кадров приведет к росту доходов россиян на 3-5% в 2024-2025 годах. Такой прогноз «Газете.Ru» дала директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая.

«Традиционно увеличение доходов россиян отстает от роста инфляции на 10-15%, и опережает ее, когда инфляция практически останавливается или переходит в состояние дефляции (нулевая инфляция. — прим. ред.). На фоне растущего дефицита кадров в России многие предприятия рассматривают рост заработной платы как один из способов привлечения кандидатов. В 2024 году до 40% работодателей рассматривают возможность повышения зарплаты от 10 до 20%, а порядка 20% работодателей уже повысили зарплату по ряду специальностей», — отметила Асадчая.

По ее словам, за последние 10 лет уровень доходов населения России претерпел изменения, но вырос он или снизился — вопрос дискуссионный. Эксперт пояснила, что в 2015 году реальные доходы населения снизились на 3,2%, в 2016 году — на 6%, в 2017 году — на 2%. В 2023 году, по данным Росстата, российская экономика показала рост на 3,6, а реальные располагаемые доходы населения увеличились на 5,4%. В четвертом квартале 2023 года рост реальных располагаемых доходов составил 8% в годовом сравнении. В первом квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 5,8% по сравнению с прошлогодним показателем.

По словам Асадчей, для более объективной картины динамики доходов россиян нужно рассчитать показатель накопленной инфляции за последние 10 лет, учитывающий различные экономические факторы, включая не только саму инфляцию и номинальный рост зарплат, но и изменение стоимости жизни и другие социально-экономические показатели.

Ранее Силуанов заявил , что Россия на сегодняшний день входит в список стран с высоким уровнем доходов населения.