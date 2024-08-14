В колонии отправятся фигуранты дела о вырубке здорового леса под видом больного

В Подмосковье вынесли приговоры по делу о незаконной вырубке здорового леса под видом больного — в колонии отправятся участники организованного преступного сообщества. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ».

На скамье подсудимых находились в том числе бывшие высокопоставленные чиновники, отвечавшие за лесное хозяйство Подмосковья.

«В особом порядке на шесть лет осужден бывший гендиректор «Центрлесхоза» Олег Жигарев и на пять с половиной лет экс-директор Виноградовского филиала Мособллеса Борис Кузнецов», — сообщает издание.

Помимо этих чиновников, осуждены был и гендиректор «Плитинвеста» Николай Шевченко, которому помимо участия в ОПС вменялись многочисленные эпизоды мошенничества. Однако Шевченко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

До этого россиянам напомнили о наказании за незаконно срубленную елку.

Ранее было названо количество незаконно вырубленного леса в России.