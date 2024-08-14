Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В колонии отправятся фигуранты дела о вырубке здорового леса под видом больного

«Ъ»: в Подмосковье вынесли приговоры по делу о незаконной вырубке здорового леса

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

В Подмосковье вынесли приговоры по делу о незаконной вырубке здорового леса под видом больного — в колонии отправятся участники организованного преступного сообщества. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ».

На скамье подсудимых находились в том числе бывшие высокопоставленные чиновники, отвечавшие за лесное хозяйство Подмосковья.

«В особом порядке на шесть лет осужден бывший гендиректор «Центрлесхоза» Олег Жигарев и на пять с половиной лет экс-директор Виноградовского филиала Мособллеса Борис Кузнецов», — сообщает издание.

Помимо этих чиновников, осуждены был и гендиректор «Плитинвеста» Николай Шевченко, которому помимо участия в ОПС вменялись многочисленные эпизоды мошенничества. Однако Шевченко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

До этого россиянам напомнили о наказании за незаконно срубленную елку.

Ранее было названо количество незаконно вырубленного леса в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами