Оплата с iPhone может вернуться в Россию

Apple объявила, что откроет NFC-чип iPhone с защищенным элементом для сторонних приложений бесконтактных платежей, отдельно от Apple Pay и Apple Wallet. Об этом пишет издание 9to5mac.

Эта функция дебютирует в будущем релизе iOS 18.1 в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США. Начиная с iOS 18.1, разработчики смогут предлагать бесконтактные NFC-транзакции в своих приложениях для оплаты в магазинах, автомобильных ключей, проездных, пропусков, билетов и многого другого.

Пользователи также смогут устанавливать сторонние приложения для бесконтактных платежей по умолчанию в настройках iPhone.

2 марта 2022 года, компания Apple объявила об ограничениях для россиян в работе сервиса Apple Pay, через который пользователи iPhone не только совершали оффлайн-покупки, но и платили за товары в интернете. Чуть позже на территории РФ, так же была отключена система Google Pay. Ограничения заставили россиян перейти на оплату через QR коды и стики, а так же на отечественные аналоги бесконтактной оплаты Mir Pay, SberPay и другие.

Ранее в Сбере сообщили о готовности предложить альтернативу Samsung Pay.