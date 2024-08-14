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Корпорация Mars планирует купить производителя Pringles

Mars покупает производителя Pringles за $36 млрд в крупнейшей сделке года

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Pat Wellenbach/AP

Компания Mars согласилась купить Kellanova примерно за $36 млрд, включая долги компании, объединив двух крупных игроков пищевой индустрии в крупнейшей сделке года. Об этом пишет Bloomberg.

Mars заплатит $83,5 за акцию наличными за производителя чипсов Pringles и вафель Eggo. Это на почти на 33% выше цены закрытия акций Kellanova 2 августа — последнего рабочего дня до появления первых сообщений о переговорах.

Производители пищевых продуктов столкнулись с падением объемов продаж, замедлением роста и ослаблением спроса со стороны потребителей. Компании ищут инновации и новые рынки для стимулирования продаж, так как покупатели начинают сопротивляться повышению цен - тенденция, которая может привести к дальнейшей консолидации отрасли.

Kellanova демонстрировала более сильные результаты по сравнению с конкурентами после выделения бизнеса по производству хлопьев в компанию WK Kellogg в конце прошлого года.

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