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Стало известно, когда в Иране заработает карта «Мир»

Платежная система «Мир» заработает в Иране в течение шести месяцев

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Мария Девахина/РИА Новости

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что российская платежная система «Мир» заработает на территории страны в течение шести месяцев. Его слова приводит ТАСС.

«Российские ответственные лица нам обещали, что в течение шести месяцев российская система «Мир»... заработает на территории Ирана», — сообщил он.

По его словам, иранская национальная платежная система «Шетаб» «сейчас будет функционировать на территории России».

В июле сообщалось, что карты российской платежной системы «Мир» могут полноценно заменить карты Visa и Mastercard в Мьянме, работа которых была прекращена в стране из-за западных санкций в отношении нее. Об этом заявила министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн. По ее словам, она видит такую «перспективу». Как заявила Тет Тет Кхайн, сейчас для владельцев карт Visa и Mastercard недоступна даже оплата визового сбора для поездки в Мьянму.

Ранее сообщалось, что Киргизия может возобновить обслуживание российских карт «Мир».

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