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Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

ЦБ снизил официальный курс доллара до 90 рублей

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Максим Блинов/РИА Новости

Банк России снизил официальные курсы доллара США и евро до 90 и 100,3 рубля соответственно. Информация об этом появилась на сайте Центробанка.

14 августа ЦБ устанавливал курсы на следующих отметках: доллар — 92,6592 рубля, евро — 100,559. Иными словами, американская валюта сбавила в цене на 2,65 рубля, а европейская — на 24,51 копейки. В то же время юань вырос с 12,0233 до 12,0672, то есть — меньше чем на 5 копеек.

До этого кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер дал прогноз в беседе с «Газетой.Ru» по курсу валют на следующей неделе.

По мнению аналитика, официальные курсы доллара и евро на следующей неделе составят 84-89 рублей и 90-95 рублей соответственно. Курс юаня на бирже вернется в диапазон 11,5-12 рублей.

При этом по мере стабилизации ликвидности на рынке валютные пары рискуют также быстро полететь вниз, заключил Зельцер.

Ранее сообщалось, что Россия импортировала рекордные объемы наличной валюты.

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